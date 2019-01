Ladro di bici fermato da Carabiniere in borghese. Sventato furto da 1.800 euro

Tenta di rubare una bicicletta dal valore di 1.800 euro legata ad un palo in pieno centro ma un Carabiniere in borghese lo nota e lo arresta: in manette un 34enne romano senza fissa dimora.

Il Carabiniere aveva appena terminato il servizio presso il Comando Roma piazza Venezia quando ha notato un uomo armeggiare, in via del Plebiscito, su una bicicletta legata ad un palo in strada. Insospettito dalla situazione, il militare ha deciso di tenerlo d'occhio.

L'uomo, un romano di 34 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con precedenti e noto consumatore di sostanze stupefacenti, stava infatti tentando di tranciare con una tronchese la catena con cui la bici era stata ancorata al palo.

Il ladro è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e il trasferimento nel carcere di Regina Coeli. L'arnese utilizzato è stato sequestrato e la bicicletta, del valore di 1.800 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, un cittadino inglese.