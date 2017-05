Ladro maldestro viene scoperto, il complice riesce a fuggire: arrestato

Un condomino, allertato dal rumore, lancia l'allarme, ladro d'appartamento “pizzicato”: arrestato un 57enne.

Sorpreso a rubare in un appartamento in via Ciamara, ladro maldestro scoperto da un condomino. Il trambusto fatto dal 57enne ha allertato l'uomo, che ha chiamato il 112. I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno bloccato l'uomo ancora all'interno dell'appartamento, recuperando l'interna refurtiva e sequestrando gli arnesi da scasso utilizzati per scassinare la porta. Un presunto complice è riuscito a scappare, mentre il malvivente è in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.