Lancia una bottiglia sull'auto. Immigrato senzatetto aggredisce padre e figlio

Un uomo e suo figlio sono stati aggrediti senza alcun motivo da un ragazzo di 20 anni, senzatetto e proveniente dal Gambia.

I due si trovavano in macchina all'incrocio tra via Collatina e via Gino Severini, a Tor Sapienza e stavano dando la precedenza al 20enne quando questi ha scagliato una bottiglia di vetro contro il parabrezza dell'automobile su cui viaggiavano i due. Dall'aggressione immotivata è scaturita una lite nella quale il ragazzo ha lanciato un grosso sasso verso l'uomo, colpendolo alla testa. All'arrivo dei Carabinieri, il 20enne era ancora in stato di agitazione e ha iniziato ad aggredire anche i militari, che lo hanno bloccato rapidamente. Il ragazzo è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. L'uomo aggredito, invece, è stato accompagnato all’ospedale Figlie di San Camillo, dove è stato medicato per una contusione allo zigomo e una frattura alle ossa nasali.