Largo Argentina rinasce grazie alla Maison Bulgari: sarà museo a cielo aperto

Largo Argentina, rinasce grazie alla Maison Bulgari l'area sacra al centro della piazza: gli scavi archeologici torneranno nuovamente ad essere visitabili al termine di un intervento che li trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto.

La casa di moda ha messo a disposizione 500 mila euro per questo atto di mecenatismo a cui si aggiungeranno altri 485 mila euro avanzati dai fondi elargiti dalla Maison in occasione del restauro della scalinata di Trinità dei Monti effettuato negli anni scorsi.

Tornerà così ad essere accessibile al pubblico in maniera sistematica l'area archeologica che nel 44 a.c. ospitò la seduta del Senato in cui venne assassinato Giulio Cesare e che adesso è la tana dei gatti del centro storico: saranno installate passerelle che consentiranno di percorrere l'area in sicurezza e saranno predisposti tutti i servizi al pubblico per consentire un'agevole fruizione del luogo. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ringraziando Bulgari ha parlato di "un atto d'amore per la città".

“Grazie alla convenzione sottoscritta da Bulgari, Comune e Sovrintendenza, oggi prende vita un gesto di amore nei confronti di Roma finanziato e accompagnato da Bulgari. Aiuterà a restituire l'area sacra di Largo Argentina a tutti cittadini romani. Questa zona sarà accessibile tramite passerelle che consentiranno di attraversarla. I lavori dovrebbero finire – conclude il sindaco - nella seconda metà del 2021”.