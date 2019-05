Latex e tacchi a spillo, è fetish mania: la festa più trasgressiva del mondo

Donne, latex, frustini e tacchi a spillo: la fetish mania non ha limiti. Ecco il Torture Garden Italy 2019, la festa più trasgressiva del mondo. Quest'anno, 12^ edizione, cambio di location: l'evento si sposta all'Alibi Club di Testaccio. Dress code fetish obbligatorio.

Il Torture Garden Italy è l'annuale edizione italiana del Torture Garden, il primo, il più grande e il più innovativo fetish party al mondo, prodotto a Roma dal “Ritual The Club”. Anche questa dodicesima edizione vedrà grandi spettacoli coi migliori performer, artisti e dj del TG e del Ritual.

Il dress code fetish è obbligatorio per accedere alla serata e vivere un'esperienza unica e indimenticabile: vietate camicie, magliette, jeans e scarpe da ginnastica, si entra solo con vestiti in pelle, latex e tacchi a spillo. Per una maggiore trasgressione, vietate l'ingresso anche con cellulari e videocamere per far si che qualsiasi cosa accada resti nel mistero.

Non mancheranno ospiti tra i più trasgressivi della scena internazionale come: Katharine Arnold, Charlotte Moran, Missy Fatale, Virgin Xtravaganzah, David Tg e Charlotte Tg.