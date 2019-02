Latte sardo, vegana Martani sul piede di guerra: "Denuncio chi mi ha offeso"

La vegana Daniela Martani sul piede di guerra. Dopo essersi apertamente schierata contro i pastori sardi e la loro protesta per l'abbassamento del prezzo del latte, la ex concorrente del Grande Fratello 9 è stata colpita da una valanga di insulti sui social. Ma lei non ci sta: pronte le denunce per tutti i suoi “haters”.

È con un post al vetriolo sul suo profilo privato di Facebook che Daniela Martani risponde a chi l'aveva offesa dopo che, in un intervista su “il Giornale”, si era apertamente schierata contro la protesta dei pastori sardi difendendo a spada-tratta gli “agnelli”.

“Chiaramente tutti quelli che mi hanno offesa pubblicamente su Facebook verranno denunciati come ho già fatto con altri che hanno versato lacrime di sangue quando è arrivata la lettera dell'avvocato con la richiesta di risarcimento danni. Poi non dite che non vi avevo avvertito. Ci vediamo in mediazione!!!!!!!!”