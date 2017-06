Lavoratori San Raffaele senza stipendio. Ira Ugl: “Vogliamo chiarezza”

San Raffaele, lavoratori senza stipendio. Insorgono i sindacati: “La Regione faccia chiarezza”.

Arriva la denuncia del segretario regionale Ugl Sanità del Lazio, Gianluca Giuliano, che tramite una nota dichiara: “Apprendiamo con forte preoccupazione la comunicazione del Gruppo San Raffaele ai lavoratori con cui afferma di non essere in grado di garantire il regolare pagamento degli stipendi ‘a seguito di un mancato ed importante incasso’ da parte della Regione Lazio”. Una situazione non chiara e penalizzante per i lavoratori, sulla quale Giuliani chiede: “Chiarezza sui motivi degli ammanchi segnalati dall’azienda e, soprattutto, sul ripetersi di queste situazioni che gravano fortemente sui lavoratori delle strutture. Occorre intervenire al più presto per risolvere la questione - spiega il sindacalista – anche perché entro il 15 di questo mese ci sono delle scadenze fiscali che pesano non poco sul reddito familiare, come l’Imu e la Tasi, e i lavoratori sono in attesa della retribuzione per pagare le tasse. Non è possibile e non è nemmeno giusto – conclude - trovarsi periodicamente di fronte alle stesse problematiche che mettono i lavoratori in condizioni di estrema difficoltà”.