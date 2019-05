Lavori lumaca sul Gra: tratto Ardeatina-Laurentina chiuso per 2 settimane

Raccordo Anulare chiuso per 2 settimane. Lavori lumaca tra gli svincoli Ardeatina e Laurentina, che resteranno offlimits in carreggiata interna dal 2 al 15 giugno. I lavori interesseranno solo l'orario notturno dalle 21:30 alle 5:30 dal lunedì al venerdì.

In principio erano 5 giorni, ora per magia diventano 2 settimane. I lavori per "ripristino della pavimentazione" dovevano infatti coinvolgere la carreggiata interna tra i due svincoli dal 27 al 31 maggio, prolungati però, causa maltempo, dal 3 al 15 giugno. Nulla di concreto, tempi più lunghi e tutto da rifare causa maggio pazzo, con Anas che ora spera nella clemenza di giugno.

Durante i lavori il traffico sarà deviato su via Ardeatina in direzione Roma Centro, per proseguire su via di Tor Pagnotta fino a via Laurentina e immettersi nuovamente sul Gra in carreggiata interna allo svincolo “Laurentina”.