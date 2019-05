Lavori sul Gra, chiuso il tratto tra Ardeatina e Laurentina per quattro notti

Lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma: dalle 21:30 alle 5:30, per quattro notti da lunedì 27 a giovedì 31 maggio, chiuso il tratto tra l'Ardeatina e la Laurentina in carreggiata interna per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione.

Proseguono da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) i lavori di manutenzione sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione, la carreggiata interna sarà temporaneamente chiusa tra gli svincoli n. 24 “Ardeatina” (km 48) e n. 25 “Laurentina” (km 52,500) per quattro notti, dalle 21:30 alle 5:30 da lunedì 27 a giovedì 31 maggio.

Il traffico sarà deviato su via Ardeatina in direzione Roma Centro, per proseguire su via di Tor Pagnotta fino a via Laurentina e immettersi nuovamente sul GRA in carreggiata interna allo svincolo “Laurentina”.