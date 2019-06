Lavori sul Gra, chiuso il tratto tra via Trionfale e la Cassia per nove notti

Lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma: dal 20 al 28 giugno chiuso il tratto tra le uscite Trionfale (km 9,900) e Cassia (km 12,900), in carreggiata interna, per consentire i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici della galleria “Cassia”.

Il tratto interessato sarà chiuso dalle ore 21:00 fino alle 6:00. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo Trionfale (n. 4). I veicoli potranno proseguire su via Trionfale in direzione fuori Roma fino alla località La Giustiniana dove, attraversando via Vittorio Piccinini, si potranno immettere su via Cassia in direzione Roma Centro e rientrare sul Gra allo svincolo Cassia.