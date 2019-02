Lavoro a Roma: 90 mila nuovi posti. Boom nel commercio, tonfo dei laureati

Il lavoro, a Roma e provincia, c'è. I dati comunicati da Unioncamere parlano chiaro: nel trimestre febbraio-aprile sono previste circa 90mila assunzioni. Il settore dove la richiesta è maggiore è quello del commercio e preoccupa il calo di richieste per laureati ed under 30. Introvabili operai per industrie tessili e metalmeccanici.

Secondo le previsioni occupazionali elaborate dal Sistema Informativo Excelsior, promosso da Unioncamere in collaborazione con l’ANPAL e le Camere di Commercio, in provincia di Roma nel trimestre febbraio - aprile 2019 si prevedono 87.730 assunzioni. L’indagine è svolta con cadenza mensile, con la tecnica di rilevazione CAWI e i dati raccolti riguardano le previsioni occupazionali relativi al trimestre successivo.

L’analisi specifica del mese di febbraio indica 27.820 entrate programmate, in regione saranno 34mila e complessivamente in Italia circa 334mila. I dati di previsione registrano un lieve calo rispetto al mese precedente in tutte gli ambiti territoriali, probabile conseguenza delle incognite del clima economico più generale. A livello nazionale, la provincia di Roma è, comunque, seconda per numero di possibili entrate, preceduta da Milano con 33.060 assunzioni previste.

Delle 27.820 entrate previste in provincia di Roma, nel mese di febbraio, l’86% si concentrerà nel settore dei servizi (in particolar modo 5.680 nei servizi operativi, 4.220 nel turismo e ristorazione, 3.600 nel commercio).

Gli impieghi proposti sono prevalentemente alle dipendenze (81%); di questi, il 56% a tempo determinato, il 37% a tempo indeterminato e il restante 8% suddiviso tra apprendistato e altro. Essi riguarderanno in prevalenza imprese con meno di 50 dipendenti (60%).

Quanto ai profili, i più richiesti saranno così distribuiti: high skill (dirigenti, specialisti e tecnici) con il 29%; professioni commerciali e dei servizi, 24%; operai specializzati e conduttori impianti, 19%; profili generici, 17% e impiegati, 11%.

Quanto al livello di istruzione, quale requisito di assunzione, il diploma di scuola media superiore si conferma al primo posto con il 34%, seguito dalla qualifica o diploma professionale con il 28%. In leggera diminuzione la richiesta di laureati (19% contro il 21% del mese precedente). Situazione, quest’ultima, confermata dall’analisi delle tre professioni più ricercate che prevede 1.950 assunzioni di addetti ai servizi di pulizia, 1.310 camerieri di sala e 1.040 commessi di negozio.

Continua a scendere la richiesta di giovani con meno di 30 anni che passa dal 28% di gennaio al 25% di febbraio, confermando la tendenza nazionale (dal 29% al 28%) e regionale (dal 27% al 25%).

Quasi un lavoratore su quattro rappresenta un profilo di non facile reperimento: nel mese in esame, saranno gli specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche e gli operai delle industrie tessili e metalmeccanici, quelli più difficili da reperire.

La quota di imprese che prevede assunzioni resta stabile al 15% pari comunque a quella del dato Italia.

“I dati Excelsior sulle previsioni di assunzioni nei prossimi mesi – commenta Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - indicano un mercato del lavoro dinamico a Roma e provincia. Emerge anche in prospettiva un forte ricorso al tempo determinato e un calo della richiesta di giovani con meno di 30 anni: due aspetti negativi a cui bisogna prestare molta attenzione. Resta, poi, la difficoltà di reperire risorse qualificate in alcune professioni tecniche, ad esempio nell’ambito delle scienze informatiche. Un maggior utilizzo nel nostro sistema imprenditoriale di queste competenze – conclude - è fondamentale per cercare un rilancio economico concreto e strutturale dopo anni di pesante crisi”.