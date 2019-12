Lavoro, dipendenti sotto scacco dei manager: ecco l'app che li controlla h24

di Matteo Maggi *

In un contesto lavorativo in rapido cambiamento, il badge fisico è diventato uno strumento non adeguato. È quindi necessaria una soluzione che possa monitorare digitalmente il Remote working, il co-working ed i team distribuiti tramite NFC, Bluetooth e GPS. La soluzione è Fluida.

Fluida è una piattaforma HR mobile nata per semplificare la relazione tra lavoratore e azienda cercando di offrire la miglior “employee experience”, uno strumento semplice e innovativo per la gestione del personale e dei collaboratori esterni.

Con Fluida è possibile richiedere, autorizzare e organizzare le ferie, i permessi, le assenze per malattia e le ore di straordinario; si può visualizzare il calendario personale o del team in formato giornaliero e settimanale, filtrare per gruppi di lavoro o per sede, ricevere notifiche periodiche per aiutare la tua pianificazione. Fluida inoltre, oltre ad organizzare il piano ferie e la richiesta di permessi o malattie e gestire la suddivisione in sedi e dipartimenti e team aziendali in maniera intuitiva, può tracciare le spese e i rimborsi chilometrici in maniera rapida ed inviarli in approvazione ai responsabili, si possono consultare report dettagliati e personalizzabili che aiutano a prendere decisioni data-driven e possono essere esportati i dati verso i principali software di elaborazione paghe e integrati con software esterni usando le API di Fluida.

In conclusione, se state cercando uno strumento per semplificare la relazione tra il lavoratore e l’azienda, Fluida è quello giusto. Semplicemente utile.

* Esperto informatico Ns12 Spa