Lavoro sicuro: avanti c'è posto per 30 ingegneri a Roma. Li assume Soldo

Soldo, la società con sede a Londra fondata da Carlo Gualandri che fornisce alle aziende una soluzione innovativa per la gestione di pagamenti e spese, investe in modo deciso sul polo R&D di Roma selezionando 30 ingegneri.

Aperta nel 2015, la sede di Roma è sempre stata il cuore dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica, e si compone di un team di circa 80 professionisti guidati da Carlo D’Acunto, CEO di Soldo Technology. Sono 30 le posizioni aperte, per ingegneri con più profili: sviluppatori web, mobile e back-end per lavorare in una sede italiana ma internazionale, dove la lingua ufficiale è l’inglese.

“Siamo orgogliosi che il nostro polo romano rappresenti un’eccellenza per la tecnologia” commenta Carlo D’Acunto. “E a maggior ragione felici di questo ulteriore potenziamento del nostro team: da noi si lavora con standard, metodologie e tecnologie allo stato dell'arte, in un contesto di best practice internazionali e in un ambiente di lavoro agile, dinamico e informale e davvero stimolante. Perché è proprio l’innovazione tecnologica ad avere reso Soldo una delle start up più apprezzate a livello internazionale e considerate le più promettenti, come dimostrano i recentissimi innesti di capitale da parte dei più grandi fondi del mondo: la sua tecnologia, che vive nel cloud, è stata progettata e sviluppata tutta internamente nella nostra sede di Roma”.

I profili ricercati e le posizioni aperte sono disponibili sul sito https://soldo.workable.com/.