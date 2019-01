Lavoro, tasse e pensioni: Forza Italia lancia la contro-proposta al Governo

Lavoro, tasse e pensioni. Forza Italia prepara una contro-proposta al Governo Lega-M5S sui temi più "caldi", coinvolgendo, tra gli altri, i segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil, il presidente di Confindustria Lazio, il Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza ItaliaAntonio Tajani, il senatore Maurizio Gasparri, altri parlamentari, consiglieri ed esponenti locali.

Appuntamento venerdì 18 gennaio 2019, alle ore 17,30 presso l’Hotel Universo in Via Principe Amedeo 5B a Roma, per il convegno “L’Italia che produce. contro le manovre finanziarie”, organizzato dal gruppo regionale di Forza Italia, da quello comunale e dai parlamentari del Lazio.

