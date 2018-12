Lazio-Eintracht, 5 anni di Daspo ai 14 tifosi tedeschi responsabili di reati

Lazio-Eintracht, 5 anni di Daspo per i 14 tifosi tedeschi arrestati durante gli scontri pre e post partita di Europa League giocata giovedì sera.

A conclusione degli accertamenti effettuati dalla Divisione della Polizia anticrimine in merito agli incidenti di Lazio-Eintracht Francoforte di Europa League, i 14 tifosi della squadra tedesca risultati responsabili di reati e denunciati o arrestati dalla Polizia di Stato sono stati muniti di provvedimento di Daspo del questore di Roma, con divieto di accedere ad impianti sportivi per 5 anni.

L'informazione relativa a Lazio-Eintracht "caratterizzata da un ingiustificato e inutile allarmismo, non trova riscontro nella realtà dei fatti; la gestione dell'ordine pubblico, come già sottolineato in passato, è materia complessa e delicata, di esclusiva competenza delle forze dell'ordine". A sottolinearlo è il questore di Roma, Guido Marino, secondo cui "le 'ricette magiche' del giorno dopo, dispensate da chi ne ignora le dinamiche, costituiscono un banale esercizio di retorica da parte di chi, parlando di 'Roma sotto assedio', 'violenze' e 'saccheggi', rappresenta uno scenario di devastazioni mai verificatesi".

I servizi di ordine pubblico messi in campo a Roma sono proseguiti fino a tarda notte e Marino ha voluto sottolineare: "L'impegno straordinario delle forze di polizia e dei funzionari che ne hanno diretto l'azione, che nelle giornate di martedì e mercoledì, in occasione dell'arrivo dei tifosi tedeschi, e nella giornata di giovedì, in occasione dell'incontro, hanno gestito una presenza di oltre 10 mila tifosi della squadra ospite, impedendo che le opposte tifoserie venissero a contatto e senza che fosse registrato alcun ferito da parte delle forze dell'ordine".