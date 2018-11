Lazio-Marsiglia blindata. No del Prefetto: gara vietata per i tifosi francesi

Europa League "bollente", stadio Olimpico blindato in vista della gara tra Lazio e Marsiglia. Per l'occasione il prefetto di Roma ha emesso un'ordinanza di divieto di trasferta per i tifosi francesi.

È massima attenzione per la partita internazionale in programma giovedì 8 novembre, ore 18.55, dopo gli scontri dell'andata. E proprio relativamente alla partita d'andata, del 4 ottobre scorso, la Questura ha emesso il Daspo a carico di tre tifosi biancocelesti. D.C.S., A.A. e M.E., romani rispettivamente di 31, 28 e 28 anni, malgrado daspati rispettivamente con provvedimenti dei Questori di Roma, Firenze e Verona, sono stati stati fermati per un controllo nei pressi dello stadio di Francoforte, dove avevano appena assistito all’incontro di calcio tra l’ Eintracht Frankfurt e la S.S.Lazio. Per questo motivo e valutati anche i precedenti a loro carico, il Questore di Roma, su proposta della Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso ulteriore aggravamento della misura già in atto nei loro confronti.

In particolare: nei confronti di D.C.S., conferma del Daspo a suo carico con scadenza nel 2026, con l’aggravamento dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria mezz’ora prima e dopo gli incontri di calcio della S.S. Lazio; nei confronti di A.A. che aveva già un Daspo con scadenza nel 2021, è stato notificato ulteriore provvedimento scadenza nel 2023 mentre, a carico di M.E., che aveva un Daspo fino al 2019 è stato notificato un ulteriore provvedimento con scadenza nel 2021. Anche per entrambi, inoltre, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria mezz’ora prima e dopo gli incontri di calcio della S.S. Lazio.