Lazio-Milan, droga e armi allo stadio Olimpico: denunciati 3 tifosi

Ultras allo stadio con hahshih e coltello. Fermati allo stadio Olimpico 3 tifosi durante il match Lazio-Milan, tutti denunciati.

Ad esser bloccato per controlli per primo un supporter del Milan, trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà e per lui è scattato il Daspo, per la durata di 3 anni. Intorno alle 20.00, nel settore curva nord, un tifoso laziale invece, trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, è stato denunciato in stato di libertà. Infine, dopo il termine il match, alla ore 23.40, un supporter del Milan è stato denunciato in stato di libertà ex articolo 6 quater L.401/89 (violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

Per entrambi verrà richiesta alla Divisione Anticrimine della Questura la misura del Daspo.

E proprio per arginare tifosi violenti e incibili, il sindaco Raggi si affida, attraverso una lettera indirizzata al Ministero dell'Interno, a Matteo Salvini, chiedendo "vere e proprie norme anti barbari". Un appello inviato al responsabile del Viminale dopo gli episodi del 13 dicembre scorso quando un gruppo di hooligans dell'Eintracht Frankfurt ha devastato un supermercato, creato disordini e vandalizzato la zona vicino allo stadio Olimpico. La sindaca chiede vere e proprie norme "anti-barbari per prevenire violenze e atti vandalici, in particolar modo, in occasione di partite di calcio internazionali".