Lazio Pride cala il tris. Petizione per le sfilate a Ostia, Latina e Frosinone

Gay, lesbische e trans preparano la meg-festa per i 50 di Stonewall. Il Pride Lazio in occasione dell'edizione 2019 prepara il tris: triplo appuntamento a Ostia, Latina e Frosinone.

Un progetto ambizioso, con tre città diverse in lista per ospitare il proprio Pride. Il programma prevede l'apertura a Latina 18 maggio, in occasione della Settimana Mondiale contro l'Omofobia, seguirá poi Frosinone il 22 giugno, forte della pressione della cittá espressa sui social network e chiuderá Ostia il 20 luglio, riproponendo la seconda edizione del Summer Pride laziale sul mare.

Le tre date saranno però confermate ad aprile, solo se la raccolta fondi per realizzare i tre pride andrá a buon fine. Chiunque infatti portà sostenere il proprio pride preferito tramite la piattaforma di donazioni "Buonacausa", indicando nella causale il pride che si vuole sostenere.

Sará possibile sostenere il proprio pride preferito su instagram, twitter e facebook postando il link della raccolta fondi, seguito dal nome del luogo che si intende sostenere e l'hasthag #laziopride, fondamentale per poter valutare l'impegno nella diffusione del sostegno.

Nel mese seguente il Comitato Lazio Pride sceglierá se confermare i tre pride o realizzarne solo uno, valutando le donazioni ricevute e la diffusione della piattaforma buonacausa.