Lazio-Roma, derby di fuoco all'Olimpico: vetro vietato. Blindate 5 strade

Lazio da una parte, Roma dall'altra, lo stadio Olimpico come un campo di battaglia. Il derby della Capitale, in programma sabato sera alle 20:30, torna a far paura, e la Questura corre ai ripari.

Debutto di fuoco per il nuovo Questore di Roma Carmine Esposito, che, al termine del consueto tavolo tecnico, ha deciso per l'aperta dei cancelli per el ore 16:30. Previste aree di parcheggio delocalizzate: per i tifosi della Lazio Viale XXVII Olimpiade e Tor di Quinto, per quelli della Roma Piazzale Clodio e area Metro di Via Cipro.

Confermate le ordinanze prefettizie che vietano la vendita per asporto sin da 3 ore prima e 2 ore dopo il termine dell’incontro, di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, ed il trasporto nella pubblica via, di bottiglie e contenitori di vetro (ad eccezione di quelli contenenti generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro) nella zona dello Stadio Olimpico e nelle vie prospicenti.

Prevista una task force, composta da appartenenti alla Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Roma Capitale – coordinata dal Dirigente della Polizia Amministrativa – per il controllo del rispetto delle ordinanze del Prefetto, servizi anti bagarinaggio, parcheggiatori e venditori abusivi.

Inoltre, dalle ore 18 fino a cessate esigenze, le seguenti strade saranno off-limits per il traffico, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico:

-Lungotevere Maresciallo Cadorna;

-Ponte Duca D’Aosta;

-Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo Mareciallo Diaz (con cambio nel senso di marcia su Via Robilant);

Lungotevere Oberdan;

Lungotevere della Vittoria.