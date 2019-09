Lazio, truffa al sistema sanitario: assolti Angelucci e altri 13

SANITA': INCHIESTA CLINICA VELLETRI, ASSOLTI ANGELUCCI E ALTRI 13

Il fatto non sussiste: con questa formula il Tribunale di Roma ha assolto questa mattina il deputato di Forza Italia Antonio ANGELUCCI, il figlio Giampaolo e altre tredici persone dall'accusa di far parte un'associazione per delinquere finalizzata a una serie di truffe ai danni del sistema sanitario del Lazio. Per gli ANGELUCCI la procura di Roma aveva chiesto una condanna a 15 anni di reclusione. Nel processo veniva contestata una presunta truffa da 160 milioni di euro erogati in favore della clinica convenzionata San Raffaele di Velletri. I fatti contestati risalivano agli anni tra il 2004 e il 2010.



SANITA': LEGALE VALLONE, 'SEMPRE AVUTO FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA'



"Abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia ed evidentemente avevamo ragione". Così all'Adnkronos l'avvocato Pasquale Bartolo, difensore di Antonio Vallone, amministratore della clinica San Raffaele di Velletri, fra le 15 persone assolte oggi dal Tribunale di Roma insieme con il deputato di Forza Italia Antonio Angelucci e il figlio Giampaolo dall'accusa di far parte un'associazione per delinquere finalizzata a una serie di truffe ai danni del sistema sanitario del Lazio. "Nella fase iniziale delle indagini furono fatti alcuni errori perché si trattava di una vicenda complessa dal punto di vista normativo che però il Tribunale ha invece saputo ricostruire puntualmente" aggiunge il difensore.