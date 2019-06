Le Iene in guerra con Casapound: denunciato il consigliere di Ostia Marsella

Le Iene dichiarano guerra a Casapound: Luca Marsella, consigliere del X Municipio di Ostia, è stato denunciato per diffamazione dalla iena Filippo Roma.

I fatti risalgono a febbraio, quando il consigliere di CasaPound aveva intercettato Filippo Roma ad Ostia e lo aveva incalzato con alcune domande cercando di avere motivazioni della assenza di attenzione del programma Le Iene riguardo l'Ex Colonia Vittorio Emanuele occupata ad Ostia da centinaia di immigrati ormai da anni.

Le domande poste a quanto pare non sono piaciute a Filippo Roma che ha deciso di denunciare quanto accaduto. "Aveva minacciato di denunciarmi per diffamazione e l'ha fatto, evidentemente ho colto nel segno e la figuraccia fatta non gli è andata giù - ha dichiarato il consigliere Luca Marsella -. Le Iene, se fai la iena con loro non ci stanno e ricorrono a querele e denunce".