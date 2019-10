Legambiente Lazio a congresso, tavoli e dibattiti: Scacchi resta presidente

Dopo 3 giorni di approfondimenti, tavoli di lavoro, dibattiti e incontri, si è chiuso a Roma l’XI Congresso di Legambiente Lazio: Roberto Scacchi è stato confermato Presidente Regionale ed eletta la nuova direttrice Maria Domenica Boiano.

“La trasformazione ecologica del Lazio, per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile in ogni territorio, è la più grande sfida che abbiamo davanti – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio –, dal nostro Congresso usciamo con più forza e tanta voglia di vincerla: a Roma, dove sta la più grande vertenza ambientale dei prossimi anni, così come in ogni provincia. Legambiente continuerà ad avere un ruolo da protagonista nel Lazio, con il volontariato e l’ambientalismo scientifico, la valorizzazione dei parchi e dei piccoli comuni, lo slancio verso l’economia circolare e le rinnovabili, l’agricoltura sana, la mobilità sostenibile, la tutela della risorsa idrica e della biodiversità. Tutto questo continueremo a farlo tutti insieme, con i nostri circoli, gli amici ambientalisti di altre associazioni e comitati, i cittadini, il mondo della scuola, le istituzioni e chi, nelle istituzioni, ci rappresenta, e lavora incessantemente per la tutela dell’ambiente. La mia riconoscenza va a tutti quelli che contribuiscono a rendere straordinaria questa associazione e che in questi giorni hanno animato, con passione e grande competenza, il nostro bel congresso, per loro e con loro, sono onorato di poter continuare a rappresentare e guidare la più grande associazione ambientalista nella storia del Lazio”.

Al Congresso di Legambiente Lazio infatti, si sono accreditati oltre 160 delegati, amici e ospiti di altre associazioni, del mondo delle imprese della green economy e delle istituzioni; 65 gli interventi in plenaria, 3 animate piazze tematiche e un incontro di apertura congressuale “Youth Climate Meeting” con i giovani a “La Sapienza” pieno della bellezza di tante ragazze e ragazzi di Legambiente.

Nell’XI congresso, è stato eletta come nuova direttrice regionale Maria Domenica Boiano, Ingegnere Ambientale, assume questo ruolo dopo essere entrata in Legambiente Lazio nel 2001, aver coordinato centinaia di campagne, iniziative, progetti, attività sui territori e nelle scuole. “Grazie a tutta la mia associazione, che mi ha accolto tanti anni fa e che ora mi chiede di ricoprire questo ruolo così importante – commenta Maria Domenica Boiano neo-direttrice di Legambiente Lazio - lo vorrò fare, come chi mi hanno preceduto, nel miglior modo possibile e sono convinta che, insieme a tutti i circoli, i membri del nuovo ufficio di presidenza, del direttivo, dell’assemblea dei soci appena eletti, sapremo continuare a costruire un’azione associativa incessante e determinata per l’ambiente del Lazio. La nostra forza sono le campagne, le iniziative nelle scuole, la passione dei volontari, l’ambientalismo scientifico; dopo questo bellissimo congresso e, tutti insieme verso il congresso nazionale del prossimo mese a Napoli, continuiamo a lavorare con determinazione, per fare ancora più bella questa associazione e ancora di più per l’ambiente del Lazio”.

Il congresso si è concluso con un flashmob pacifico e pacifista di tutta l’associazione che ha imbracciato le bandiere della Pace sotto l’ambasciata della Turchia, contro i bombardamenti degli ultimi giorni e contro tutte le guerre.