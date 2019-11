Leonardo da Vinci a giudizio: il processo show all'inventore al Teatro Eliseo

Leonardo da Vinci e la macchina pensante: colpevole o innocente? Riparte mercoledì 13 novembre al Teatro Eliseo con il processo all'inventore toscano la nuova stagione de “La Storia a Processo!”, il format teatrale ideato e curato da Elisa Greco.

“Partiamo da Leonardo da Vinci e la sua Macchina pensante - commenta l’ideatrice e curatrice Elisa Greco - per un confronto con il pubblico sui mutamenti della nostra era digitale. La stessa Intelligenza Artificiale è strumento benefico di innovazione oppure strumento a sua volta nocivo? Da questa edizione, a rendere ancor più vivo il dibattimento, avremo anche il verdetto della giuria social formata dagli studenti dell’Università Luiss Guido Carli”.

Protagonisti sul palcoscenico per un dibattimento processuale condotto tra approfondimento e ironia saranno, insieme alla curatrice Elisa Greco: il magistrato Augusta Iannini, Vice Presidente dell’Autorità Garante della Protezione dei dati personali come Presidente della Corte giudicante; il fisico e ricercatore al Consiglio Nazionale delle ricerche, Valerio Rossi Albertini nel ruolo insolito di Pubblico Ministero; l’avvocato Rocco Panetta con la toga da difensore e il giornalista e divulgatore Roberto Giacobbo quale moderno Leonardo. Testimonieranno per la difesa il sociologo e professore Domenico De Masi e la giornalista Rai Nathania Zevi, mentre l’accusa chiamerà come suoi testimoni Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino Marini, e la giornalista Adriana Cerettelli, focalizzata da sempre sui temi di Economia Internazionale.

Leonardo da Vinci e la macchina pensante sarà giudicato colpevole o innocente? A deciderlo saranno il pubblico con il suo voto e la giuria “social” formata dagli studenti dell'Università Luiss Guido Carli.