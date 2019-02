Leucemia, l'Ail di Mandelli compie 50 anni: Thegiornalisti ospiti della festa

L'Ail, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, compie 50 anni ed organizzia a Roma presso lo Spazio Novecento, all'Eur, un “charity gala”. All'evento, dedicato al professor Franco Mandelli, sarà ospote Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti.

L’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, punto di riferimento per la ricerca scientifica, l’assistenza ai malati e la sensibilizzazione alla lotta contro i tumori del sangue compie 50 anni e per l’occasione, il 9 aprile, organizza un “charity gala” presso lo Spazio Novecento all’Eur di Roma (Piazza Guglielmo Marconi, 26b).

L’evento solidale, realizzato con il patrocinio della Regione Lazio, è dedicato al Professor Franco Mandelli, illustre ematologo scomparso lo scorso luglio all’età di 87 anni. Il Prof. Mandelli ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei tumori del sangue e alla solidarietà.

I fondi ricavati durante la serata saranno destinati a sostenere i servizi dell’Ail di Assistenza Domiciliare attivi in tutta Italia e rivolti ai pazienti affetti da tumori del sangue. Il servizio di Cure Domiciliari dell’Ail è dedicato ai pazienti che, dopo un primo periodo di ospedalizzazione, possono proseguire le cure in casa propria. Si tratta di un’attività che migliora notevolmente la qualità della vita e la capacità di gestire meglio le difficili fasi della malattia all’interno di un contesto familiare.

Ail, grazie al contributo di migliaia di sostenitori, è riuscita a: sostenere 42 servizi di assistenza domiciliare, gestiti dalle sezioni provinciali Ail, attivi su tutto il territorio nazionale; assistere ogni anno 2.500 pazienti presso la loro abitazione; sostenere circa 45.000 prestazioni sanitarie a domicilio da parte delle équipe professionali; investire 5.131.741 euro per finanziare i servizi (Fonte: dati AIL 2017).

“Questi 50 anni di storia della nostra organizzazione sono costellati di importanti successi – racconta il Prof. Sergio Amadori, Presidente Nazionale Ail - abbiamo sostenuto la ricerca in campo ematologico; abbiamo moltiplicato i servizi offerti ai pazienti; abbiamo creato un dialogo costante con i centri ematologici e abbiamo visto aumentare nel tempo il numero dei nostri volontari, la cui opera è per noi una linfa vitale importantissima. È stato un percorso non sempre semplice ma grazie al confronto continuo col territorio e le istituzioni, siamo diventati un punto di riferimento in campo ematologico nel nostro paese. Ma non è solo al passato che dobbiamo guardare. I 50 anni AIL devono essere anche l’occasione per fissare nuovi obiettivi da raggiungere. Sicuramente una sfida importante è quella di continuare a finanziare costantemente la ricerca scientifica per permettere lo sviluppo di nuove terapie che garantiscano una percentuale di guarigioni sempre maggiore. Sono molto felice – conclude - che questo Charity Gala sia dedicato al Prof. Mandelli, mio Maestro, che tanto ha fatto in Italia per i tumori del sangue”.

Ospite della serata sarà Tommaso Paradiso, leader del gruppo romano Thegiornalisti.