Leucemia, servizi alla persona e mobilità sanitaria: medici e politici con Ail

Servizi alla persona e mobilità sanitaria: sono questi gli argomenti principali del convegno che l'Ail - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, in occasione dei suoi 50 anni, ha organizzato per giovedì 21 novembre, a Roma, presso lo Spazio WEGIL di Largo Ascianghi.

Alla manifestazione, dal titolo “Curare è prendersi cura. La salute al centro”, parteciperanno anche le associazioni Aism e Antea, le federazioni Fiagop, Fnopi e Uniamo, e la fondazione Human Foundation. Tra le Istituzioni saranno presenti il Viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri; il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con delega al Terzo Settore, Stanislao Di Piazza; il Presidente della commissione Affari sociali della Camera, Marialucia Lorefice; l’ex Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con delega al Terzo Settore, Claudio Durigon. Inoltre sono stati invitati anche il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico; il ministro della Salute, Roberto Speranza; il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia; ed il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il convegno sarà dedicato ai temi della mobilità sanitaria e dei servizi alla persona: si porrà l’accento sulle attività svolte a favore dei malati e dei caregiver e sulle difficoltà incontrate quotidianamente dai molti volontari che operano sul territorio nazionale. Un momento di confronto per ragionare su come le organizzazioni non profit possano offrire un valore aggiunto per garantire accessibilità alle cure, nello stesso tempo riducendo i disagi per chi è malato e sostenendo le Istituzioni.

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare alle Istituzioni, in maniera unitaria, delle proposte per agevolare il lavoro quotidiano delle associazioni del Terzo Settore, svolto al fianco dei malati.