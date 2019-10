Lezioni con le super menti sullo smartphone: TED, la conoscenza non ha limiti

di Matteo Maggi*

Alimenta la tua curiosità ed espandi i tuoi orizzonti con i discorsi TED Talk. Esplora oltre 2.000 “lezioni” delle menti più geniali, per argomento o per stato d'animo, spaziando da scienza e tecnologia alle sorprese della psicologia umana.

Se non avete familiarità con TED, si tratta di un'organizzazione no profit il cui motto è: "Idee degne di essere diffuse". TED organizza conferenze annuali con alcuni dei più brillanti relatori di tutto il mondo. Questi trattano argomenti quali tecnologia, intrattenimento, design, scienza e giustizia sociale. Dopo le conferenze, ogni "TED Talk" viene reso disponibile su TED.com e su l’app TED, disponibile per Android e IOS.

Proprio come il suo noto sito web, aprendo l'app TED troverete in home page i "TED Talks" che possono essere filtrati per più recenti o più popolari. Se state cercando qualcosa di specifico c'è un area nella parte superiore della dashboard che consente di sfogliare l'intera libreria dei "TED Talks" per tema, tag, lingue o valutazione. Se avete già utilizzato il sito web, la navigazione dell'app dovrebbe risultare piuttosto semplice e intuitiva.

Una delle cose migliori dell'app TED è la funzione di download che consente di archiviare una copia locale di un "TED Talk" e visualizzarlo offline. Ovviamente, non è possibile archiviare l'intera libreria TED localmente. Una cosa molto interessante è che l'applicazione consente di scaricare non solo i video, ma anche gli audio; anche questi sono disponibili in formato ad alta o bassa risoluzione. Per accedere ai propri “TED Talks” scaricati, è sufficiente fare clic sulla scheda “I miei discorsi” nella parte superiore della Dashboard principale. Oltre a scaricare un discorso, lo si può ascoltare in background, il che è fantastico se vuole navigare sul web o fare qualcos'altro contemporaneamente. Si può anche aggiungere un segnalibro ad un "TED talk" o condividerlo tramite una qualsiasi delle App installate che supportano la funzione di condivisione. Grazie alla funzione di traduzione aperta di TED, molti dei discorsi sono disponibili con sottotitoli in diverse lingue che si possono abilitare facilmente durante lo streaming di un video; è persino possibile scaricare un video con i sottotitoli incorporati.

In conclusione, l'app TED funziona molto bene e merita voti alti. Quindi, se siete fan della famosa conferenza TED o semplicemente interessati a guardare ed ascoltare i migliori oratori al mondo, quest’applicazione fa al caso vostro.

*esperto informatico Ns12 Spa