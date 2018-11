Licei sul piede di guerra. Occupato anche il Tasso: è il sesto a Roma

Mamiani, Virgilio, Socrate, Albertelli, Righi e, ora, anche il Tasso. Il miglio liceo classico di Roma, secondo la recente classifica della Fondazione Agnelli, "cede" all'onda lunga delle occupazioni romane.

Una forma di protesta collettiva contro i primi provvedimenti del Governo Lega-M5S, insediatosi in seguito alle elezioni del 4 marzo. Un'occupazione dunque "non contro il nostro corpo docente, né contro il preside, con cui i rapporti sono ottimi nonostante totale sia stato il dissenso su questa nostra forma di protesta, ma contro il governo, la flat tax, il reddito di cittadinanza e le politiche migratorie", riferisce Lorenzo, un portavoce degli studenti del IV anno e comunica: "all'interno dell'edificio adesso siamo in 250-300 ragazzi".

"Ribadiamo ancora oggi con forza che il sistema configurato a scaglioni progressivi debba essere il tratto fondamentale del sistema di tassazione - si legge sul messaggio what's up fatto circolare tra i ragazzi questa mattina - Ribadiamo anche energicamente come la Repubblica Italiana sia fondata, come si evince dal primo articolodella nostra Costituzione, sul lavoro e sulla dignità del lavoratore. Dignità svilita o addirittura cancellata da una forma di sussistenza sociale quale il reddito di Cittadinanza".