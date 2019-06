Ligabue a Roma, la musica del cantautore invade la città con il nuovo tour

La musica di Marco Ligabue arriva a Roma il 16 giugno con il suo “Sarà bellissimo tour”: il concerto domenica 16 giugno a San Raimondo Nonnato, zona Anagnina.

Il cantautore emiliano Marco Ligabue, fratello di Luciano, passa da Roma con un tour che attraverserà da nord a sud l'Italia. Appuntamento con i fans, che potranno ascoltare vecchi “classici” come “Quante vite hai” e “Fare il nostro tempo” e nuovi brani, domenica 16 giugno sul palco in via del Casale Ferranti, a San Raimondo Nonnato, in zona Anagnina.

“Ho imbracciato la chitarra oltre 500 volte negli ultimi cinque anni. Un’esperienza talmente bella e densa da rimanerne quasi “ubriacato”. Per riprendermi dalla “sbronza” mi ero detto di fare un po’ di pausa; poi sono bastate poche settimane per farmi venire una voglia matta di tornare in tour”, racconta Marco Ligabue: “Le pause nella musica esistono e sono importanti, ci sono anche nel pentagramma, ma vuoi mettere rispetto alle tante note da suonare? Riparto, riparto con qualche spartito nuovo e tanta voglia di viaggiare”.

Ad accompagnarlo nel “Sarà bellissimo tour”, il chitarrista Jonathan Gasparini. Il cantautore emiliano, con tre album all'attivo, ha iniziato a suonare nel 1992 ed è molto seguito sui social, con oltre 55mila followers su Instagram e 270mila su Facebook.