Lions Club Roma, nuovo anno tra brindisi e solidarietà per i terremotati

Lions Club di Roma, nuovo anno tra brindisi e solidarietà. Raccolta fondi per i territori più colpite dal terremoto, come Umbria, Lazio e Marche.

Il 14 giugno 2017 si è svolto “Il Passaggio di Campana” per il Lions Club Roma Parco Di Veio Flaminia Gens, l’importante cerimonia con la quale si conclude ogni anno lionistico e si da il via ad una altra annata sociale con l’avvicendarsi delle relative cariche che presiederanno agli impegni che caratterizzeranno il nuovo anno 2017/2018. Così come accade per tutto il mondo dei Lions si è celebrata in tal modo la fine di un anno sociale che va a cadere entro il 30 giugno per ricordare il giorno di quel lontano 1917 in cui il filantropo americano Melvin Jones fondava a Chicago quel Lions Clubs International che diventerà ben presto l’Associazione non governativa tra le più importanti e autorevoli del mondo.

Da allora ad ora i Clubs Lions si sono sviluppati e diffusi ovunque scrivendo una storia che rappresenta il cammino di cento anni caratterizzato dallo spirito disinteressato di servizio teso ad alleviare gli stati di sofferenza delle collettività all’insegna del motto “We serve” ( Noi serviamo ), un motto al quale si sono sempre ispirati tutti i suoi componenti nel mettere a disposizione dei più deboli le proprie esperienze, la propria sensibilità, le proprie capacità spinti dal desiderio di adoprarsi per il bene comune; un popolo formato da donne ed uomini di buona volontà, di origini, fede e lingue diverse, diffuso in tutti i paesi del mondo, che per l’anno del centenario ha appena superato il record assoluto di affiliazione di 1.445.591 Lions e continua a crescere servendo in un numero sempre maggiore di comunità nel mondo ed aiutando un numero di persone mai registrato prima. In tale contesto e nel rispetto di questa storia e di questi principi ai quali il Lions Club Roma Parco Di Veio Flaminia Gens si è sempre ispirato nella sua pur recente storia, nato infatti da appena dieci mesi, è stato festeggiato il primo Passaggio della campana confermando alla carica di presidente Danilo Tropea che ne è stato il promotore e tra i soci fondatori.

Il “tocco” della Campana, secondo la tradizione, è stato l’avvio della cerimonia nell’ambito della quale il rinnovato Presidente ha in modo sintetico ricordato i principi ispiratori, scopi e missione del movimento lionistico oltre alle iniziative sino ad oggi sviluppate dal club precisando che per quanto riguarda le prossime attività si proseguirà sulla falsariga delle azioni già portate a termine in questo scorcio d'annata seguendo la stessa filosofia che prevede una impronta il più possibile "culturale" i cui contenuti, tempi e caratteristiche verranno stabilite dal programma che verrà sottoposto alla approvazione della prima Assemblea dei soci che si terrà entro la metà del prossimo mese di settembre; tale programma dovrà tenere conto degli impegni che dovranno essere assunti relativamente ad azioni zonali, regionali, nazionali e internazionali del movimento lionistico ai diversi livelli. Nel frattempo continueranno le iniziative già programmate; la prima delle quali, la 3^ giornata di prevenzione sanitaria gratuita in memoria di “Fernanda” organizzata insieme al Lions Club Roma Parco Nomentum, si terrà a Capena il prossimo 24 giugno grazie alla disponibilità dei medici dello Studio Medico San Luca e comporterà prelievi gratuiti per la prevenzione del carcinoma sia del collo dell’utero, sia della prostata con il dosaggio del PSA, oltre ad autoanalisi della Glicemia, Colesterolo ed alla valutazione del rischio cardiovascolare.

La cerimonia è stata anche l’occasione di incontro con amici di altri club Lions del Lion Guida.

Tra gli ospiti il Vice Governatore del Leda Puppa che nel suo intervento ha voluto ricordare l’impegno portato avanti dalla Lions Clubs International Foundation (LCIF) per le popolazioni terremotate con una raccolta fondi, realizzata nei 210 paesi del mondo in cui si è presenti, contributi che, alla data del 17 maggio, hanno oltrepassato l’importo di 2.800.000 dollari. Tali fondi verranno equamente distribuiti fra il Distretto L (???) e il Distretto A (???) per interventi sui territori colpiti dal sisma: Umbria, Lazio e Marche. In particolare Leda Puppa ha precisato che per Norcia è prevista la costruzione di una Struttura Polivalente Permanente ad Uso Sociale, che andrà ad inserirsi in un Centro Polivalente per la valorizzazione economico culturale del territorio Nursino. Per Amatrice l’intervento, secondo quanto auspicato dall'Amministrazione locale, comporterà la costruzione di un centro di Agorà nel nuovo polo della cultura alimentare locale denominato "Amate Amatrice", e sarà il simbolo della rinascita della città colpita dal terremoto; ambedue le iniziative sono realizzate su progetto di Stefano Boeri Architetti e rese possibili anche grazie alla campagna di raccolta fondi organizzata, subito dopo gli eventi sismici, dal Corriere della Sera e dal TgLa7.

Nel corso della serata è stata presentata la nuova squadra che affiancherà il Presidente e che sarà composta da Riccardo Vittorio Rossi, Vice Presidente e Direttore del Comitato Soci, da Raffaele D'Alonzo, Segretario e Officer TI (Tecnologie Informatiche), da Laura Pandolfi Tesoriere riconfermata, oltre ai componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Santina Alongi, Cerimoniere, Bruna Berselli, Officer LCIF, Antonio De Pasquale, Censore, Stefania Di Ventura e Manuel D'Alonzo, Consiglieri, Sergio Moschetti, Addetto Stampa.

Dopo la cerimonia di ingresso di due nuovi soci (Gian Luca Annibali e Rosario d’Autilia), la serata è proseguita con la convivale e si è conclusa al rituale “tocco” della Campana che ha segnato per il Lions Club Roma Parco Di Veio Flaminia Gens l’inizio del nuovo anno lionistico, anno che, alla luce delle esperienze sino ad ora maturate e degli auspici formulati dai presenti, sarà sicuramente foriero di risultati entusiasmanti.