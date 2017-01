Lions Club Roma Parco di Veio: mercoledì 11 il battesimo con la Polizia

di Sergio Moschetti



Si terrà in Roma l’11 gennaio 2017 presso il Circolo della Polizia di Stato la cerimonia per la consegna della Charter del Club che sancisce a tutti gli effetti la nascita del Lions Club Roma Parco di Veio – Flaminia Gens, un nuovo Club che, costituitosi nel settembre dello scorso anno, trova oggi la sua consacrazione nella grande galassia dei Lions che vanta nel mondo più di 1,4 milioni di associati, suddivisi in 44.000 clubs presenti in oltre 216 paesi sparsi in tutte le aree geografiche, ed opera con le propria attività in modo capillare a favore dei più deboli.

La Charter rappresenta, per ogni Club Lion, l’inizio ufficiale di un percorso che ha come obiettivo la realizzazione di progetti tesi a fornire una presenza concreta ed efficace nei momenti di sofferenza delle collettività nella certezza che se non possono cambiare il mondo possono almeno cercare di renderlo migliore, e molte volte ci riescono, con il contributo disinteressato dei propri associati e di coloro che intendono collaborare con le proprie energie, disponibilità e spirito di sacrificio.



Il nuovo Club, costituitosi grazie all’impegno del suo attuale Presidente Danilo Tropea, uomo di chiara fama per la sua lunga militanza nella grande famiglia Lions di ben 20 anni ininterrotti ricoprendo prestigiose cariche lionistiche, conta già 31 soci fondatori ed ha come sponsor il Club Roma Host Castel S. Angelo con Presidente il Lion Francesco Novarina, avvocato di chiara fama. Nel corso della serata il Governatore del Distretto , Eugenio Ficorilli provvederà a consegnare la Charter, documento che sarà da lui firmato e controfirmato da tutti i Soci del neonato Club.



Pur se di nuova costituzione il Club ha già manifestato la propria presenza sul territorio con la consegna a tutti gli alunni delle scuole elementari di Norcia, così tragicamente colpite dal terremoto al pari di tanti altri paesi del Lazio, Umbria e Marche, pacchi dono contenenti un gioco, un libro e dei dolci assortiti.

Proprio di questi ragazzi che il Lions Club Roma Parco di Veio – Flaminia Gens si è voluto occupare per cercare di restituire loro, almeno nella ricorrenza del Santo Natale, un sorriso oltre ad una testimonianza di solidarietà in un momento nel quale il mondo vive momenti di gioia collettiva; è anche un modo per contribuire a restituire loro una parte di quei sogni che sono il patrimonio vero della giovinezza.

Il 13 dicembre i doni, raccolti grazie al contributo disinteressato di alcuni esercenti commerciali che operano sul territorio, in parte acquistati dai soci, in parte regalati da persone a tal fine coinvolte, sono stati consegnati ai 187 alunni grazie ad un impegno organizzativo notevole sia nella fase preparatoria, sia nel confezionamento, sia nel trasporto a destinazione di beni.

Ma altre sono le iniziative del nuovo Club in un anno in cui la famiglia lionistica festeggerà il centenario dalla fondazione.

I “ Service”, cioè le attività, le azioni in favore delle collettività, che il nuovo Club si propone di realizzare nell’anno sociale 2016-2017, saranno finalizzate in particolare alla valorizzazione della cultura in quanto bene primario attraverso il quale ricuperare, soprattutto alle nuove generazioni, quel senso di solidarietà e di amore per la libertà che è alla base di ogni società civile; ma oltre mostre, concerti, conferenze nelle quali verranno coinvolti i rappresentanti di tutte le istituzioni e i responsabili scolastici, non sarà ignorata l’area della sanità ipotizzandosi tra le prime iniziative una forte presa di coscienza sulla Dislessia, anche attraverso la distribuzione di un opuscolo su come riconoscerla e su come debbono operare insegnanti e famiglie, nell’obiettivo di sensibilizzare gli addetti ai lavori per combattere tale triste fenomeno che incide pesantemente sulla facoltà di apprendimento soprattutto nei giovani.