Lions Club, studenti al “test” fake news: assegnate 3 borse di studio

La selezione era stata effettuata il 21 novembre dello scorso anno ed aveva coinvolto quegli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Capena che sono risultati tra i migliori negli esami di ammissione alla scuola media superiore dell’anno 2015-2016 e che, quindi, si erano misurati sul tema loro assegnato inerente alle cosiddette fake news ed ai rischi che ricadono sulla corretta e libera informazione.

Sabato 14 luglio si è conclusa la 16 ma edizione delle borse di studio, patrocinata dal Lions Club Roma Parco Di Veio Flaminia Gens per ricordare colui che fu tra gli ispiratori del movimento Lionistico di Capena, Lodovico D’Alonzo, con la cerimonia di consegna dei premi del valore di 250,00 euro per il vincitore e, rispettivamente, di 150,00 e di 100,00 euro per il secondo e terzo classificato.

Di forte impatto è risultato il tema assegnato in questa edizione: “Ogni giorno riceviamo informazioni da Internet; quanto ritieni importante verificare le notizie prima di diffonderle ?”; un tema che interessa in particolare i giovani che risultano i soggetti più esposti al rischio di fare un utilizzo distorto di messaggi e di informazioni che dovessero risultare alterati o, ancor peggio, falsi. Gli effetti che ne derivano possono risultare anche dirompenti e, comunque, potrebbero incidere sulla libertà di opinione, sulla formazione, od anche a livello comportamentale e nei rapporti interpersonali con esiti, quali nei casi di cyberbullismo, financo funesti.

Sono questioni di grande rilevanza tanto da suscitare, nell’ottobre dello scorso anno, l’attenzione del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) che, con la Presidenza della Camera, ha elaborato un Decalogo destinato agli studenti delle scuole medie e superiori (sono 4,2 milioni) che, richiamandosi alla “Cultura dell’Informazione” e alla correttezza delle fonti, ha individuato, le regole fondamentali per sottrarsi alle bufale: verifica delle notizie usando gli strumenti di Internet, certezza della provenienza e delle prove, ricerca di aiuto di persone esperte o di enti davvero competenti, consapevolezza che anche internet e i social network sono manipolabili, opportunità di riconoscere i vari tipi e gli stili delle notizie false.

Di una tematica tanto importante si è fatto carico anche il Lions Club Roma Parco Di Veio Flaminia Gens che ha voluto individuare l’argomento quale prova selettiva per i 17 ragazzi che hanno partecipato al concorso per l’assegnazione delle borse di studio; i risultati sono stati molto stimolanti avendo tutti i partecipanti dimostrato una grande sensibilità al tema proposto nel valutare con attenzione i rischi che possono discendere dal proliferare di notizie ascrivibili alle cosiddette “bufale”, e rappresentare, nel contempo, l’esigenza di una costante verifica dell’informazione reperibile da piattaforme social per le quali siano riscontrabili gli indispensabili requisiti di correttezza e di trasparenza.

Quanto emerso dagli elaborati dei ragazzi ha rappresentato una conferma sia della attenzione delle nuove generazioni ad un uso ragionato delle diverse fonti di informazione che offre il villaggio multimediale, sia della opportunità di valutare la possibilità di ipotizzare un “service” sulle fake news destinato agli alunni delle scuole per stimolare ulteriormente, con la collaborazione degli insegnanti, una sempre più diffusa difesa dalle “sirene” mediatiche i cui falsi messaggi rischiano di comprometterne la loro libertà di giudizio, la formazione culturale, l’autonomia nelle scelte; un movimento, quale quello lionistico, che investe ogni giorno anche sulla crescita morale, culturale e professionale delle nuove generazioni come sinonimo di libertà e democrazia, non può trascurare il contributo che deve essere fornito alla realizzazione di una “Civiltà della conoscenza” che rifugga dalla ignoranza per perseguire scelte libere e consapevoli.Anche questi sono stati gli argomenti che nel corso della cerimonia di consegna delle Borse di Studio sono stati affrontati negli interventi sia di Danilo Tropea, Presidente del Lions Club Roma Parco di Veio Flaminia Gens, sia dalla Prof.ssa Donata Maria Panzini, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Capena; il primo ha, tra l’altro, ricordato il ruolo dei Lions che, con i suoi oltre 1.400.000 soci, strutturati in 46.000 club, rappresenta la più grande organizzazione di servizio al mondo promotrice di uno spirito di comprensione e solidarietà tra i popoli soprattutto nel momento del bisogno; la Prof.ssa Panzini ha sottolineato la validità delle tematiche culturali e sociali sottoposte di anno in anno all’attenzione dei ragazzi quali stimolo alla loro presa di coscienza degli argomenti sociali che dovranno affrontare nel corso della loro vita. Il tema proposto quest’anno, infatti, ha avuto lo scopo di favorire nei ragazzi una processo di crescita, non solo culturale, ma anche etica e morale, perchè solo una “buona” informazione può consentire di forgiare i protagonisti del domani.

Alla cerimonia di consegna delle Borse di Studio hanno partecipato oltre alla Prof.ssa Panzini, il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott. Pasquale Rizzo, ospiti eccellenti ai quali è stato rivolto il più sentito ringraziamento per aver partecipato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa, alcuni componenti del Club e numerosi ospiti che hanno accompagnato i ragazzi che sono stati i protagonisti della selezione.

Applausi hanno accompagnato i tre vincitori al momento della consegna dei premi; tra questi il primo premio è andato alla giovane Francesca Bevilacqua e al secondo e terzo posto si sono classificati, rispettivamente, Martina De Belardini e Alessio Sabbatini.

Se tre sono stati i vincitori di questa sedicesima edizione delle borse di borse di studio, un altrettanto caloroso plauso ha accomunato tutti gli altri partecipanti: Davide Addante, Elena Battiato, Cristina Bizzarri, Arianna Carola, Gabriele Gessati, Massimo Giordano, Gabriele Giubileo, Alex Kierlewicz, Carlotta Lucenti, Andrea Melchiorri, Andrea Paupini, Maria Stella Ridolfi, Alessandro Rossi, Edoardo Urbani. A ciascuno il Presidente del Lions Club Roma Parco di Veio Flaminia Gens ha voluto consegnare un attestato di partecipazione che rappresenta in modo concreto l’apprezzamento per la qualità dell’impegno anche da loro dimostrato