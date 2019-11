Lions Club, studenti nel mito di Greta Thunberg: assegnate tre borse di studio

di Sergio Moschetti

Si sono tenute in questi giorni le selezioni relative all’assegnazione di tre borse di studio nell’ambito del concorso promosso dal Lions Club Roma Parco di Veio – Flaminia Gens per ricordare Lodovico D’Alonzo, uomo di grandi virtù che fu tra gli ispiratori del movimento Lionistico di Capena.

Come ogni anno il concorso, giunto alla sua diciottesima edizione, si è svolto presso l’Istituto Comprensivo Statale di Capena ed ha interessato quegli alunni dell’Istituto che hanno conseguito i migliori risultati negli esami di ammissione alla scuola media superiore dell’anno 2018/2019.

Entrare nell’Istituto Comprensivo Statale di Capena è come entrare in un atelier i cui ambienti risultano luminosi non solo per la luce naturale che irradia dall’esterno ma in particolare per le opere artistiche che abbelliscono le pareti dei corridoi nei quali ci si muove, realizzate dagli studenti dei diversi anni di corso stimolati dai insegnanti capaci di entusiasmare nella ricerca di sempre nuove tecniche di espressione artistica; l’ambiente diviene un trionfo di colori nei numerosi murales dai titoli evocativi di una passione intensa tesa ad esaltare il concetto del bello sia esso ne “l’elogio a Matisse”, sia ne “Le bellezze d’Italia” e le sue “città d’arte”, sia nella lettura nella poetica rappresentazione de “Il piccolo principe”.

Ma questa è solo la prima impressione che investe colui che visita i diversi locali nei quali si articola la scuola dai quali emana quasi un fremito di attività che si sviluppa nelle diverse aule, come in tutti gli ambienti didattici, e di fatto si concretizza in quello che è il fine primario dell’Istituto così come espresso nel relativo Regolamento: “…fornire una educazione integrale che consiste nella crescita culturale, morale, civile, critica e creativa dell’infanzia e della preadolescenza…".

Questo principio educativo si manifesta nelle numerose iniziative che l’Istituto Comprensivo Statale di Capena promuove ogni anno nell’intento di realizzare una comunità scolastica viva e vitale, tesa a favorire, in simbiosi con il corpo docente, ed in particolare con il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Donata Maria Panzini, un sempre maggiore coinvolgimento dei ragazzi nella realtà sociale per un processo di crescita costante sempre attenta a quegli stimoli positivi utili a formare i protagonisti del domani.

Tra le tante iniziative previste per l’anno in corso vanno ricordate il Progetto legalità con i Carabinieri, gli incontri con i rappresentanti della Polizia Postale sulle tematiche del bullismo e del Cyberbullismo; il progetto ASL sulla affettività e la sessualità, gli screening oculistici e cardiaci, il progetto strumenti musicale (oboe, violoncello, chitarra, batteria e violino), il laboratorio d’Arte, le giornate di informazione ed educazione per la raccolta differenziata e quella di Legambiente “Puliamo il Mondo”“; gli incontri sulla Shoah per la giornata della Memoria e sulle Foibe per la giornata del Ricordo, i Corsi di ricupero e di potenziamento per la Matematica e per le lingue, quale quello per lo Spagnolo.

In tali iniziative si colloca, ormai da tantissimi anni, quella realizzata con il Lions Club Roma Parco di Veio - Flaminia Gens per l’assegnazione di tre borse di studio. Il tema sul quale quest’anno si sono misurati i ragazzi è stato “Effetto serra, Amazzonia in fiamme, inquinamento delle metropoli: quale è il tuo impegno quotidiano per salvaguardare il mondo in cui vivi?”; un tema di grande attualità su un argomento del quale, soprattutto i ragazzi, si debbono sentire protagonisti ma non tanto per imitare fenomeni molte volte effimeri, come il “mito” Greta, quanto per diventare propositivi fin nell’ambito della propria famiglia, del proprio ambiente scolastico, dei propri compagni.

Questo invito è stato pienamente accolto nei loro elaborati, tutti di ottimo livello lessicale e grammaticale, nei quali, nel considerare con senso di responsabilità e di partecipazione emotiva i drammi ambientali che si vivono ogni giorno e mettono in discussione il futuro del pianeta, sono stati capaci di sottolineare l’importanza dei piccoli gesti che possono e debbono essere praticati per una inversione quotidiana di un processo nel quale ognuno di noi si deve sentire responsabile.

Hanno presenziato alla prova la Commissione composta dal Dirigente scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Donata Maria Panzini, per il Comune di Capena dalla Dott.ssa Elvira Campanale, Assessore alla Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Attività Produttive e Turismo e dalla Dott.ssa Silvia Betti, Consigliere del Presidente del Consiglio, dai componenti del Lions Club Roma Parco di Veio – Flaminia Gens nelle persone del Presidente Bruna Berselli, del past President Danilo Tropea, del Vice Presidente Sergio Moschetti, del Cerimoniere Santina Alongi; ad una prima valutazione gli elaborati sono risultati di notevole interesse avendo tutti i partecipanti dimostrato una grande sensibilità alla tematica proposta, consentendo di prendere atto della maturità, e della capacità di riflessione, espresse dai ragazzi e ciò a testimonianza anche della qualità di un insegnamento di tutto rispetto assicurata dal corpo docente che opera nell’Istituto di Capena.

La correzione degli elaborati, che sarà effettuata garantendo l’anonimato, verrà completata nel mese di marzo del prossimo anno; ad essa seguirà la cerimonia di premiazione per la consegna delle tre borse di studio del valore di 250,00 euro per il vincitore e, rispettivamente, di 150,00 e di 100,00 euro per il secondo e terzo classificato. In tale occasione a tutti i ragazzi verrà consegnato, a ricordo della loro partecipazione, un attestato con il guidoncino del Lions Club promotore.