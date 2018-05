Lions Club e Terzo settore: viaggio nel mondo delle imprese no profit

Sergio Moschetti

Oltre 340 mila istituzioni, oltre 5 milioni di volontari e 788 mila dipendenti: sono alcuni dei numeri che si evidenziano dal “Censimento permanente” effettuato dall’Istat sui dati dell’anno 2015 relativi al mondo delle imprese non profit.

Un censimento dal quale emerge il disegno di un settore particolarmente vivace nel contesto dell’economia italiana, rappresentando circa il 3,4% dell'economia nazionale con un gettito annuo stimato in 64 miliardi ed in continua crescita, considerando che, rispetto al 2011, il numero dei volontari si è incrementato del 16,22 per cento e quello dei lavoratori dipendenti del 15,8 per cento.

Questi i dati più significativi per inquadrare la galassia della cosiddetta “economia sociale” nella quale operano gli Enti del Terzo Settore, quei soggetti generalmente individuati nelle Organizzazioni di volontariato, nelle Cooperative sociali, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Fondazioni "pro-sociali", che, facendo propri i criteri dell’assenza di finalità di lucro ed agendo secondo logiche diverse da quelle delle Istituzioni pubbliche e da quelle delle imprese propriamente dette, svolgono attività di varia natura nei campi dell'educazione, della sanità, dei servizi sociali, della tutela ambientale, facendo sostanzialmente ricorso a varie forme di partecipazione sociale, senza il cui contributo questo Paese non raggiungerebbe l'attuale grado di welfare.

Una galassia, così importante socialmente ed economicamente per la sua radicalizzazione nella realtà quotidiana, non poteva lasciare indifferente il legislatore che con il Decreto Legislativo n.117/2017 ha inteso dare una regolamentazione, definitiva ed in tutti i relativi aspetti e connotazioni, agli Enti del Terzo Settore che si caratterizzano per essere senza fine di lucro ma che dimostrano una grande vitalità e potenzialità tanto da risultare “ un settore in espansione in un contesto economico caratterizzato da una fase recessiva profonda e prolungata (2011-2013) e da una successiva ripresa (2014-15)» così come ebbe a sottolineare l’Istat il 20 dicembre 2017 in occasione della presentazione del suo “Censimento permanente delle istituzioni non profit”.

Sino ad ora il Terzo settore veniva disciplinato, in maniera frammentaria e disorganica, dalle norme del Codice civile sulle attività con finalità altruistiche contenute e dagli interventi legislativi settoriali, anche di natura tributaria e fiscale, quale le disposizioni sulle Organizzazioni Nazionali non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che nel settore rappresentano la categoria più rilevante; oggi con il Decreto Legislativo n. 117/2017 viene realizzato il Codice del Terzo Settore che riordina tutta la previgente normativa sugli enti appartenenti nell’obiettivo dichiarato di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali”.

Il movimento lionistico, che è presente e fortemente radicato a livello mondiale con oltre 1.400.000 soci, strutturati in 46.000 club, con propri rappresentanti nei più importanti organismi internazionali - quali ONU, FAO, OMS, Consiglio d’Europa - risultando la più grande organizzazione di servizio promotrice di uno spirito di comprensione e solidarietà tra i popoli soprattutto nel momento del bisogno, non può non considerare con interesse i fenomeni che disciplinano la realtà sociale nella quale esso opera; consapevole dell’importanza che Il Codice del Terzo Settore riveste per il mondo del non profit, il Lions Club Parco di Veio Flaminia Gens, insieme al Comune di Fiano Romano, ha inteso promuovere con lo Studio Legale Fulco Rossi una migliore conoscenza delle nuove disposizioni attraverso un incontro, convegno, dibattito su “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE DOPO IL D.LGS N. 117/2017” . Nell’ambito del Convegno, partendo dalla qualificazione di “Ente del Terzo Settore” e dalle relative specifiche caratteristiche, verranno, in particolare, analizzati ed approfonditi le condizioni per la costituzione degli enti, il funzionamento degli organismi preposti a garantirne le operatività, gli adempimenti amministrativi e fiscali che dovranno essere attuati, modalità e finalità della registrazione nel Registro Unico Nazionale di settore, le emanande disposizioni legislative di natura attuativa, relativi tempi ed effetti, il ruolo delle Regioni nella definizione degli aspetti disciplinari di propria competenza, le iniziative che dovranno porre in essere le organizzazioni attualmente esistenti, con particolare riferimento alle ONLUS già operanti, al fine di adeguarsi alla nuova normativa.

Ospiti d’onore saranno il Sindaco del Comune di Fiano Romano, il Dott. Ottorino Ferilli ed il Presidente del Lions Club Roma Parco di Veio Flaminia Gens, Lion Danilo Tropea. Le relazioni saranno tenute dal Lion Avv. Riccardo Vittorio Rossi, consulente del Settore, e dal Dott. Mattia Gianfelice, Consigliere Comunale con Delega alle Associazioni ed esperto in Legislazione Sociale; moderatore sarà il Lion Avv. Luigi Dentice.

Il convegno, in considerazione del tema trattato, di grande interesse ed attualità considerando le novità introdotte dalla disciplina sulle realtà non profit, sarà anche l’occasione per dare spazio ad un dibattito sulla materia tra i relatori ed il pubblico; anche se per la specificità degli argomenti il convegno è destinato essenzialmente ai rappresentanti delle istituzioni, ai responsabili amministrativi, ai professionisti ed agli operatori coinvolti nelle attività del settore della "economia sociale", la partecipazione all’incontro è aperta a coloro che risulteranno interessati e vorranno essere presenti.

Per tutti, il Convegno su “La riforma del terzo settore dopo il D.LGS n. 117/2017” è un appuntamento da non perdere e sarà ospitato, a partire dalle ore 16,00, dalla Sala Conferenze del Castello di Fiano il pomeriggio di martedì 15 maggio 2018.