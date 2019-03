Lipofilling: cellule staminali e grasso alleati della bellezza

Addio ai segni del tempo, alle imperfezioni e ai difetti post traumatici: la nuova frontiera della bellezza è il lipofilling. A confermarlo il dott. Luca Campili, chirurgo plastico alla clinica Sanatrix di Roma, da oltre 30 anni esperto di medicina estetica.

In cosa consiste il lipofilling?

"E’ un trattamento estetico in cui si trasferisce grasso autologo per il ripristino dei volumi del viso e del corpo.La perdita di volume in alcune zone del viso come regione zigomatica, guance, contorno occhi, mento e regione temporale, possono essere segni dell'invecchiamento o di un eccessivo dimagramento. Queste depressioni possono essere riempite in modo naturale e sicuro utilizzando il proprio grasso aspirato in zone del corpo dove è in eccesso e impiantate dopo essere stato filtrato e delicatamente centrifugato con la tecnica di Coleman per estrarre cellule staminali e cellule adipose".

In pratica due interventi in uno?

"Esatto. Liposuzione e lipofilling in un solo intervento. Il grasso viene asportato con il metodo della liposuzione per essere poi reimpiantato dove occorre. Un paziente può eliminare un accumulo sui fianchi, sulle ginocchia o sull’addome, e utilizzare quello stesso tessuto adiposo come risorsa per ristabilire i volumi del viso o del corpo".





Tutto questo in un’unica seduta?

"Si, è un intervento che si segue in day hospital in anestesia locale. Un’operazione priva di cicatrici che si può eseguire in meno di due ore grazie a delle ago cannule finissime che limitano notevolmente le ecchimosi: in pratica si può tornare subito ad una vita normale perchè i tempi di recupero sono molto brevi. Ho approfondito a lungo questo trattamento durante i miei studi in Sud America, patria della chirurgia estetica, dove il lipofilling è conosciuto da moltissimi anni. Si tratta di una tecnica estremamente sicura che non presenta controindicazioni rilevanti: si infiltra il grasso stesso del paziente per cui non ci sono rischi di incompatibilità".

Quali sono i vantaggi del lipofilling rispetto all’acido ialuronico?

"L’effetto del filler dura al massimo sei mesi, l’azione volumizzante e rigenerativa del lipofilling può durare fino a quattro anni. E poi per raggiungere il risultato del lipofilling, occorrono molte iniezioni di acido ialuronico che spesso provocano ematomi. Il lipofilling garantisce un risultato più naturale, duraturo e progressivo nel tempo perchè si vanno ad innescare processi di rigenerazione cellulare: il viso risulta molto più luminoso".

Non solo viso però: questo tipo di intervento ha un’ampia valenza…

"Questa tecnica mini invasiva può essere utilizzata anche per l’ingrandimento del seno o dei glutei, oppure per correggere delle pressioni post traumatiche o post operatorie come un intervento di liposcultura mal eseguita. L’importante è avere abbastanza grasso da aspirare".