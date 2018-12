Lite sul bus finisce a coltellate. "Fammi scendere", l'aggressione poi la fuga

Lite alla fermata del bus finisce a coltellate. Aggressione choc in pieno centro, in piazza San Claudio, dove un 30enne è stato colpito alla nuca da un misterioso passeggero, che gli impediva di scendere dal mezzo.

Il ragazzo ha raccontato ai soccorritori di essere stato colpito, senza motivo, con una coltellata alla nuca, quindi è stato portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per risalire all'aggressore che nel frattempo sarebbe fuggito a piedi tra le via del centro. Dalle prime ricostruzione sembra che a sferrare la coltellata sia stato un uomo italiano.