Lo arrestano e lui si mette in posa. Pollici in alto nella foto della Polizia

La polizia locale lo ha arrestato insieme a un altro uomo per il furto di un'automobile di un turista tedesco. Il ventiquattrenne di origine romena si è messo in posa coi pollici all'insù per la foto della polizia.

Nell'era dei selfie anche un fermo sembra essere una buona occasione per sorridere all'obiettivo. É quanto è avvenuto al Comando di Circonvallazione Ostiense, dopo un arresto per il furto di una Ford Focus.

La pattuglia ha bloccato due uomini, residenti in un villaggio di accoglienza all’altezza di Castel Romano, in seguito alla segnalazione di un turista. Sul sedile posteriore della macchina su cui viaggiavano è stata trovata la borsa contenente documenti, denaro e una macchina fotografica, che era stata appena rubata.

I due uomini hanno entrambi precedenti penali e l’obbligo di firma.