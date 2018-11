Lo Spazio Espositivo Tritone aderisce a Musei in Musica 2018

La Fondazione Sorgente Group partecipa con lo Spazio Espositivo Tritone a “Musei in Musica 2018”, la manifestazione promossa da Roma Capitale, con centinaia di esibizioni nei principali spazi espositivi e culturali, università e istituzioni straniere.

Sabato primo dicembre, in via del Tritone 132, inizia alle ore 20.00 il concerto per flauto e violoncello di Kinga Sadzinska e Andrea Salvi: le opere archeologiche della Fondazione Sorgente Group saranno in esposizione tra le musiche di Vivaldi, Cambini, Bach e Beethoven, ricreando le atmosfere delle corti settecentesche grazie a un originale ensemble in cui lo strumento melodista viene accompagnato da un basso, in questo caso il violoncello. Le performance musicali si alternano alle visite guidate e alla proiezione della Mostra “Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group”, ove filmati e suoni tridimensionali sincronizzati ricostruiscono la statua del 430 a.C. grazie allo studio del Prof. Eugenio La Rocca, su un’idea della Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group Paola Mainetti. La ricostruzione virtuale è stata realizzata da Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar.

Le performance musicali sono previste alle ore 20.00 – 22.00 – 24.00, mentre la proiezione della Mostra Athena Nike e le visite guidate si alternano alle ore 21.00 – 23.00 – 1.00. L’ingresso è gratuito.

Musei in Musica 2018 è la manifestazione promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Quest’anno la decima edizione vedrà esibirsi circa 140 artisti con 100 performance. La decima edizione della manifestazione, vedrà la partecipazione anche di altri importanti spazi espositivi e culturali, università e istituzioni culturali straniere.