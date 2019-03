Locanda dei Girasoli, gara di solidarietà dopo il furto: appello per 2 pullman

La Locanda dei Girasoli lancia l'appello, dopo il furto i ragazzi chiedono aiuto tramite una raccolta fondi per il rilancio del ristorante.

Nato grazie alla passione di alcuni genitori, desiderosi di far lavorare i propri figli con sindorme di down, oggi il locale vanta 18 persone, anche con diverse disabilità, nonostante le difficoltà. Ultima nell'ordine il furto di incassi, computer e stampanti per un valore di oltre duemila euro. Ma i ragazzi e le ragazze del ristorante non si sono abbattuti, anzi hanno rilanciato con una raccolta fondi per acquistare due nuovi mezzi di trasporto e dare nuova vita al loro progetto professionale: “Avremmo bisogno di un minivan coibentato per il trasporto degli alimenti e di un van da 7/8 posti idoneo per lo spostamento durante le nostre trasferte e gli eventi – raccontano – Il minivan verrà impiegato per fornire un servizio di catering/eventi, sia su Roma che in altre location”.

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link www.gofundme.com/locandadeigirasoli