Loredana Bertè regina dell'estate: il Libertè Summer Tour fa tappa a Cerveteri

Il tour estivo di Loredana Bertè fa tappa a Cerveteri: all'Etruria Ecofestival, sabato 24 agosto al Parco della Legnara, il concerto ad ingresso gratuito del “Libertè – Summer Tour”.

Gli ultimi sono stati anni che hanno segnato la totale rinascita artistica della sorella minore di Mia Martini. La Bertè è stata protagonista assoluta dell’estate 2018 grazie a “Non ti dico no”, il brano con i Boomdabash, per settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e della classifica di vendita, conquistando premi come tormentone estivo (Premio Power Hits Rtl 102.5, Premio Earone per il brano più trasmesso dalle radio) e certificazioni Oro e Doppio Platino.

Il titolo del nuovo album è LiBertè e sicuramente non poteva esserci nome più appropriato per il disco della regina del rock, tornata negli ultimi anni più in forma che mai, con molta grinta e tanti progetti al top. LiBertè (Sanremo Edition), uscito l’8 febbraio - prodotto da Luca Chiaravalli – è il repack dell’album omonimo che è uscito lo scorso 28 settembre dopo 13 anni dall’ultimo lavoro in studio, che in più contiene anche il successo di Sanremo Cosa vuoi da me e due “chicche” per i fans: due medley tratti dall’omonimo tour teatrale. La scrittura dei brani vede la conferma come autrice della stessa artista e la partecipazione di autori che avevano già collaborato con lei (come Ivano Fossati e Maurizio Piccoli), di autori della nuova generazione come Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli e, per la prima volta, la collaborazione con un grande artista come Gaetano Curreri.

La Bertè ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Cosa ti aspetti da me”, scritto da Gaetano Curreri degli Stadio, Piero Romitelli e Gerardo Pulli. Loredana, piazzatasi al 4° posto nella classifica di Sanremo, è state però eletta a furor di popolo la “vincitrice morale” della 69° edizione di Sanremo: ricevendo ben 3 standing ovations di fila (mai successo in 69 anni di storia del Festival), durante le sue esibizioni sul palco dell’Ariston, oltre a fischi di disapprovazione verso i conduttori e cori da stadio, da parte del pubblico, quando tra i nomi sul podio non è stato annunciato il suo. Tutti si aspettavano vincesse lei. Ad ogni modo il pezzo vola alto, viaggiando tra il 1° e il 2° posto dei pezzi più trasmessi in radio e tv e mantenendosi ai vertici di tutte le classifiche. Anche il relativo video di “Cosa ti aspetti da me” (realizzato dai ConiglioViola), un cartoon con le fattezze di Loredana nelle vesti di una cappuccetto rosso versione “gotica”, è stato molto apprezzato e ad oggi, nel giro di poco tempo, ha ricevuto quasi 10mln di visualizzazioni sul web.

Dopo l’uscita del nuovo progetto discografico l’artista è partita con il “Libertè Tour Teatrale 2018-2019", un tour teatrale che ha toccato i più importanti teatri italiani ed ha segnato tutti sold out.

Il concerto al Parco della Legnara di Cerveteri sarà ad ingresso gratuito.