Lotito, multe cancellate: “Presentato riscorso al Riesame, è un errore”

Il legale di Claudio Lotito ha depositato questa mattina il ricorso al Tribunale del riesame contro il sequestro di 26mila euro eseguito dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta Multopoli che vede 197 indagati dalla procura di Roma per un giro di multe cancellate tra cui anche l'imprenditore e presidente della Lazio.

"Ha pagato tutto, ci deve esser stato un errore" afferma l'avvocato Gian Michele Gentile che ha presentato l'atto in cui sarebbero allegate tutte le cartelle di pagamento delle multe contestate. L'accusa per Lotito, indagato per concorso in falso e truffa, è di aver fatto passare per auto utilizzate per la sua scorta alcune vetture, intestate a due sue società, usate invece per servizi aziendali.