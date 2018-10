Lucrezia Odescalchi, principessa “ladra”: chiesta una perizia psichiatrica

Lucrezia Odescalchi, pricipessa con il vizio del furto. Per la nobile, accusata di aver rubato un piumino e una maglietta, il tribunale di Roma ha disposto una perizia psichiatrica.

La donna, 61 anni, era stata fermata il 27 agosto scorso dopo aver tantato il furto nel mega-store Oviesse di via Appia, per un bottino complessivo di quasi 50 euro. La donna era stata scoperta da un commesso con la merce in mano e aveva aggredito il vigilante del negozio con una spazzola che teneva in borsa tentando poi di fuggire. A bloccarla erano stati i carabinieri che l'hanno fermata con l'accusa di rapina impropria.

La perizia, che verrà resa nota l'11 gennaio nella prossima udienza del processo, dovrà appurare se la donna sia in grado di partecipare al procedimento in aula e quale sia la sua eventuale pericolosità sociale.