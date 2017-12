M5S ad culum parandum: Sabella docet. A scuola con la macchina del tempo

Riscaldamenti accesi nelle scuole dal 1 novembre: il M5S aspetta l'11 dicembre ad annunciarlo a famiglie e cittadini. Tutti a scuola con la macchina del tempo.

A più di un mese dall'accensione dei termosifoni nelle classi arriva il comunicato stampa targato M5S. “ Ad culum parandum” come avrebbe detto l'ex assessore alla Legalità Alfonso Sabella, che aveva coniato questo termine anni prima dell'arrivo della giunta Raggi. Mentre c'è chi critica il Campidoglio per le scuole fredde e coi termosifoni rotti o non funzionanti, la giunta precisa che tutto è partito con regolarità.

Non è la prima volta che il Comune di Roma targato M5S annuncia un programma partito giorni e giorni prima. Era già successo la scorsa estate, quando con l'arrivo dell'ondata del caldo a fine luglio il sindaco aveva presentato il Piano per gli anziani partito a giugno. Chi ne era già a conoscenza ne ha potuto usufruire per due mesi, chi l'ha scoperto con il comunicato stampa del Comune, invece, ha avuto solo agosto per godere dei programmi comunali.

Stavolta la situazione è diversa: comunicato o meno, i caloriferi si sono accesi come programmato il 1 novembre, ma la Raggi sembra viaggiare su una macchina del tempo e un mese e 10 giorni dopo lo ribadisce con un comunicato ufficiale.

“È stata avviata dal 1 novembre, su input della Sindaca di Roma Virginia Raggi, una programmata riaccensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole di Roma Capitale in previsione dell’inizio della stagione invernale e dell’abbassamento delle temperature”, si legge nel comunicato.

“Anche quest’anno l’operazione ‘scuole calde’ è partita. Abbiamo disposto in anticipo l’accensione dei riscaldamenti negli edifici scolastici di Roma. I 1.124 impianti a servizio delle scuole sono regolarmente attivi. L’Amministrazione sta garantendo il massimo impegno per affrontare una situazione che sconta anni e anni di mancata manutenzione – ha spiegato l’Assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale Margherita Gatta - Proprio per questo nel progetto di Bilancio di previsione 2018-2020 sono stati previsti stanziamenti finalizzati agli interventi di riqualificazione sugli edifici scolastici per circa 18 milioni di euro nel triennio”, ha concluso Gatta.