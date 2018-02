M5S contro Zingaretti: “Un fotografo per photoshop? Facciamo noi gratis”

Uno Zingaretti con una parrucca bionda e brillante: è questa la foto che il capogruppo M5S in Campidoglio Paolo Ferrara ha pubblicato sul proprio profilo Facebook per denunciare i presunti sprechi del Pd alla Pisana.

“Sembrerebbe che Zingaretti da oltre un anno abbia fatto assumere in Regione un fotografo. 36 mila euro l’anno per seguire gli eventi e usare photoshop. Se così fosse ci troveremmo di fronte all’ennesimo spreco del presidente della Regione Lazio, parliamo della stessa persona che, secondo un articolo, avrebbe cambiato l’auto blu perché quella vecchia gli procurava mal di schiena”, denuncia Ferrara.

“Ne approfitto per chiarire che noi non abbiamo auto blu ma una navetta usata da tutti i consiglieri, dunque anche dalle opposizioni, che usiamo per spostarci esclusivamente dalle commissioni al Campidoglio. Ho ricevuto numerosi attacchi in passato e sono state scritte molte sciocchezze su questo. Spero così che sia chiaro una volta per tutte”, ha precisato Ferrara.

Tornando alla questione fotografo, ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe sapere se prima di assumere un esterno Zingaretti abbia provato a fare una call interna per reperire personale senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini e se veramente questo fotografo fosse indispensabile. Come facevano prima in Regione? Non è che di fotografi ce ne sono già altri?”, si chiede dal suo profilo Facebook.

Oltre alla denuncia, però, anche una nota ironica: “Se ha bisogno di qualcuno che ritocchi le sue foto posso farlo anch’io gratis. Se vuole diventare biondo come il Tevere, il suo finto cavallo di battaglia, sono a disposizione”.