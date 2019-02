M5S, "manette" per i genitori di Renzi: bufera sul consigliere Barillari

Tweet ironico sull'arresto dei genitori di Renzi, ira del Pd contro il consigliere grillino alla Regione Lazio Davide Barillari. Un mouse contro delle manette, "click del M5s" e "click del Pd", la foto scatena la bufera.

Il riferimento, neanche tanto velato, è sul voto sulla piattaforma Rousseau e alla vicenda che vede coinvolti i genitori del senatore Pd ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. A condividerla sul suo profilo Twitter, però, non è stato l'ultimo dei militanti cinquestelle, ma il consigliere regionale e presidente della terza commissione del consiglio del Lazio, Davide Barillari. L'esponente M5s non sarebbe l'autore materiale del post, che però ha condiviso da un utente di nome "Damiano" e che si presenta con l'hashtag #IlMovimentoSonoIo.

Immediate le reazioni dal Partito Demcoratico, mobilitatosi in difesa del suo ex segertario: "Il post pubblicato su Facebook da Davide Barillari che mette in relazione il voto sul sistema Rousseau e la vicenda legata a Matteo Renzi è una vergogna inaudita tipica di un vigliacco in cerca di autore che utilizza qualsiasi mezzo per imporsi all'attenzione dell'opinione pubblica", scrive in una nota il consigliere regionale dem Emiliano Minnucci. "Quando poi un post del genere è scritto e pubblicato dalla mano del presidente della III commissione regionale 'Vigilanza sul pluralismo dell'informazione' la cosa si fa ancora piu' grave e agghiacciante".