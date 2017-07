Maestra in manette. Ginocchiate, schiaffi e umiliazioni agli alunni

Un'insegnante di 54 anni di una scuola elementare romana è finita in manette con l'accusa di violenze fisiche e psicologiche sui suoi alunni.

A denunciarla, un collaboratore scolastico che l'aveva vista mentre teneva sollevato per un braccio un bambino di 6 anni dandogli ginocchiate nella schiena e schiaffi per punirlo. Gli agenti hanno raccolto diverse testimonianze dirette e indirette che hanno permesso di accertare che quello visto dal collega non era uno sfogo inusuale della donna, ma un modus operandi. Alcuni ex alunni, oramai cresciuti, hanno raccontato delle violenze subite quando erano piccoli dalla propria maestra: la donna era solita alzare le mani per punire i bambini ed è arrivata a infilare la testa di una bambina con accertate difficoltà psicologiche nella spazzatura. La maestra è stata più volte spostata di classe negli anni, cosa che fa pensare agli inquirenti che la scuola fosse a conoscenza del comportamento della donna.