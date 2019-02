Mafia Capitale, Alemanno condannato: 6 anni per l'ex sindaco di Roma

Gianni Alemanno condannato per corruzione e finanziamento illecito. Arriva la sentenza nell'ambito del filone del processo di "Mafia Capitale": sei anni di carcere per l'ex sindaco di Roma.

Il verdetto è arrivato dai giudici della II sezione penale del Tribunale di Roma, che a fronte della richiesta della Procura, 4 anni e 6 mesi per corruzione e 6 mesi per finanziamento illecito, ha disposto una pena di 6 anni e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Inoltre, per 2 anni, Alemanno non potrà contattare con la pubblica amministrazione Immediata la reazione dell'ex sindaco della Capitale, che alla lettura della sentenza ha dichiarato: "Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente, l'ho detto sempre e lo ribadirò anche davanti ai giudici di appello".



L'ex sindaco è stato condannato a risarcire sia Ama che Roma Capitale in separata sede e a versare una provvisionale di 50 mila euro per entrambe le parti civili. Alla lettura della sentenza ha assistito il presidente del tribunale di Roma Francesco Monastero.



E tra le pene disposte dal tribunale, c’è anche la confisca di 298500 euro a fronte delle richieste del pm, Luca Tesciaroli, di confisca di 223mila euro.