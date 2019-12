Mafia Capitale, Salvatore Buzzi ai domiciliari: era in carcere da 5 anni

Mafia Capitale, l'ex ras delle cooperative romane Salvatore Buzzi, figura-chiave nel processo al "Mondo di Mezzo", dopo 5 anni di carcere va agli arresti domiciliari. A deciderlo la terza sezione della Corte d’Appello di Roma che ha accolto l’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Buzzi, gli avvocati Piergerardo Santoro e Alessandro Diddi.

Il ras della cooperative romane aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura della detenzione in carcere dopo che la Cassazione il 22 ottobre scorso aveva fatto cadere l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Buzzi è stato condannato in secondo grado a 18 anni e 4 mesi. Dopo la decisione della Cassazione per l'altro condannato eccellente nell'inchiesta Mondo di Mezzo, l'ex Nar Massimo Carminati, è stato revocato il 41 bis, il regime di carcere duro.

“Dopo 5 anni di custodia preventiva finalmente è stata restituita giustizia. Mai nessuno in Italia ha pagato in questo modo per una corruzione – ha sottolineato all'Adnkronos l'avvocato Alessandro Diddi –. Adesso finalmente possiamo guardare con serenità all'ultimo pezzo del processo che ci attende in appello. Spero che si possa mettere fine a questa strana e forse distorta pagina della giustizia italiana”.