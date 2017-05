magliettegialle Pd contro foto M5S. La partita rifiuti di gioca sui social

Il sindaco Raggi dice che Roma è pulita e i fan del Movimento iniziano a postare foto di cassonetit talmente lucidi da sembra nuovi. La replica del Pd è sempre sui social dove Matteo Orfini sceglie addirittura un'inserzione a pagamento per promuovere #magliettegialle

Scrive Orfini: "Stiamo lavorando senza sosta per organizzare la giornata di domenica. Le #magliettegialle del Pd romano daranno una mano alla città, pulendo e restituendo il decoro alle aree verdi, ai parchi giochi, alle strade, alle piazze. Da quando lo abbiamo annunciato sono arrivate un'infinità di mail per segnalarci i luoghi da pulire. Nel nostro piccolo - come tante associazioni da prima di noi - lo facciamo da mesi e continueremo a farlo anche dopo domenica. Certo, questa volta sarà più difficile. Perché saremo in contemporanea in tutti i municipi: quasi 50 quartieri della città. Uno sforzo organizzativo notevole, ma ce la faremo. Soprattutto grazie alle centinaia di persone e alle tantissime associazioni che in queste ore ci stanno scrivendo per venire a dare una mano. Non solo da Roma, ma da tante parti d'Italia.

L'aumento progressivo dei volontari fa crescere ogni giorno il numero di luoghi che potremo pulire. Sabato pubblicheremo l'elenco definitivo. È bello vedere come questa città dimostri di voler reagire a un momento di difficoltà non con le lamentele ma con un gesto di impegno concreto. Al sindaco voglio dire senza polemiche di non prendersela per questa iniziativa. È un atto di amore per Roma e chi come lei ha l'onore di rappresentarla dovrebbe solo esserne felice.

Per chi volesse dare una mano, ci si può iscrivere alla mail: magliettegialle@pdroma.org. A domenica!

La Raggi replica con un posto dove regna la pulizia: "“La situazione a Roma in queste ore si sta normalizzando, è ancora un po’ a macchie di leopardo, soprattutto nella zona ad est della città. Abbiamo messo in campo squadre di oltre 4.000 operatori che lavorano 24 ore al giorno, anche dentro i TMB impianti di trattamento meccanico biologico, nei quali le condizioni di lavoro sono disagiate”. Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, intervistata da Duilio Giammarria nella puntata di Petrolio dedicata al tema dei rifiuti in onda ieri sera su Rai 1.

“Noi pensiamo al dopo discarica, all’abbattimento dei rifiuti, ad impianti che vadano nella direzione del riutilizzo e della riparazione. Abbiamo iniziato a lavorare a un piano serio per la gestione dei materiali post consumo: strategie a breve, medio e lungo periodo per chiudere il ciclo rifiuti – prosegue Raggi – Ci sono sicuramente zone che possono accogliere gli impianti di compostaggio, sono stati individuati tre siti per trattare i rifiuti organici e per quanto riguarda i centri di riciclo, al 90 per cento le aree sono state individuate, ma prima di renderle pubbliche dobbiamo valutare gli ultimi requisiti”.