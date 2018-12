"Mai più Desirée", tutti d'accordo in Aula per più controlli a San Lorenzo

Plebiscito in Aula Giulio Cesare per la proposta di Fratelli d'Italia. Approvata all'unanimità la mozione che impegna il sindaco Raggi a maggiori controlli nel quartiere di San Lorenzo.

“La nostra massima solidarietà va agli abitanti di San Lorenzo che subiscono, a causa dell’area dell’Ex Dogana, musica altissima fino all’alba, e inquinamento atmosferico per la circolazione stradale oltre a quelle condizioni ambientali che, se fuori controllo, degenerano in episodi delittuosi come quello che ha subito la povera Desirée Mariottini – ha spiegato il consigliere di Fdi Francesco Figliomeni -. Nel dossier che abbiamo raccolto abbiamo riscontrato irregolarità amministrative rilevate nell’area e irregolarità nelle autorizzazioni. Più volte al Campidoglio sono state rivolte petizioni e esposti alla Procura, con interrogazioni. Abbiamo, inoltre, una nota di risposta della Polizia locale del 15 ottobre in cui si dà atto di irregolarità amministrative con 2 notizie di reato inviate alla Procura della Repubblica"

"Noi non siamo contro l’iniziativa degli imprenditori – ha sottolineato Figliomeni – ma la politica deve permettere di contemperare leloro esigenze con il riposo di un quartiere i cui abitanti sono sotto sequestro. Chiediamo che l’amministrazione si attivi per controlli costanti dei decibel, e una volta che i Vigili abbiano erogato numerosi provvedimenti come quelli che abbiamo visionato, si possano persino revocare le autorizzazioni, per garantire la cittadinanza e evitare, in assenza di controlli stringenti, altri casi Desirée”.