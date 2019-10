Maker Faire Rome, trionfo dell'innovazione: nel 2019 spazio anche per l'arte

Dal 18 al 20 ottobre torna alla Fiera di Roma, Maker Faire, l'evento europeo più importante sul fronte dell'innovazione tecnologica raccontata in maniera semplice e informale.

Giunto alla sua settima edizione e organizzato dalla Camera di commercio di Roma, attraverso l'azienda speciale Innova camera, Maker Faire - visto il successo delle precedenti edizioni - si amplia. “Un nuovo fronte che abbiamo aperto è l'arte, ci sarà una parte dedicata alle innovazioni degli artisti perché Roma è arte”, ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in apertura della conferenza stampa di presentazione alla sede di via dè Burrò a Roma. L'evento inizierà il venerdì mattina con l'Educational day, il tradizionale appuntamento di formazione gratuita dedicata alla visita in anteprima delle scolaresche da tutta Italia.

I temi principali che verranno trattati nei padiglioni (Re-think, Learn, Create, Discover, Make, Resarche) sono economia circolare, robotica e intelligenza artificiale, internet delle cose, manifattura digitale, foodtech e agritech, mobilità smart, edilizia sostenibile, realtà virtuale e aumentata, spazio, tecnologia nell'arte contemporanea, sportech ed edtech.